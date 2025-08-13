Blindgänger in Stuttgart gefunden: Fliegerbombe entschärft – Züge fahren wieder nach Plan

1 In Stuttgart wurde am Dienstagabend eine Fliegerbombe entschärft. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Auf einer Baustelle von Stuttgart 21 in Untertürkheim wird am Dienstag ein Blindgänger gefunden und entschärft. Das hatte Auswirkungen für Bahnreisende.











Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Stuttgart rollt der Bahnverkehr wieder. Seit Tagesbeginn fahren die Züge wieder planmäßig, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zugverkehr sei nach der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe gegen 20.15 Uhr wieder angelaufen. Dabei kam es laut Deutscher Bahn im Laufe der Nacht noch zu Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr für Reisende.