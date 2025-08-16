Bezirksliga Enz/Murr: Trainerduo ist bereit für die Mission Impossible

Eine gepflegte Glatze, Tattoos, beide sind 32 Jahre alt und auch die Größe passt: Auf den ersten Blick könnte man Dominik Gallert und Steffen Seibold an diesem Abend fast verwechseln auf dem Nebenplatz des FC Marbach oder zumindest für Brüder halten. „Ich bin durchtrainierter“, sagt Gallert und lacht. Auch wenn sie keine verwandtschaftlichen Bindungen haben, ist es doch etwas anderes, was die Männer in den blauen Trainingsoutfits verbindet: Das Duo will beim Fußball-Bezirksligisten FC Marbach wieder Ruhe und Kontinuität auf der Trainerposition reinbringen. In den vergangenen beiden Spielzeiten sind einige Trainer an der Marbacher Mannschaft gescheitert, die sich aber wenigstens in der Bezirksliga halten konnte. Jetzt sollen es also ein ehemaliger und ein aktueller Spieler als Duo richten, woran sich ihre Vorgänger vergeblich versucht haben. Sie sind bereit für die Mission Impossible.

Klare Aufgabenverteilung bei Fußball-Lehrern

Was aber macht sie zuversichtlich, dass dieser Plan auch gelingt? „Wir wollen langfristig arbeiten, haben durch klare Strukturen, Vorstellungen der Zusammenarbeit in allen Bereichen und der sportlichen Ausrichtung eine solide Basis geschaffen in den vergangenen Wochen“, sagt Dominik Gallert. Die Aufgaben sind dabei klar verteilt. Leibold, der schon Mitte der vergangenen Runde zusammen mit Toni Carneiro den Trainerjob gemacht hat, wird von draußen Regie führen, während Gallert auf dem Feld als verlängerter Arm die Vorgaben umsetzt und als Antreiber im Mittelfeld agiert.

Da er sich als Spieler auf seine Aufgabe direkt auf dem Platz vorbereiten und konzentrieren will, bereitet Leibold die Themen vor. „Wir besprechen uns dann gemeinsam im Team über die Feinheiten und Ergänzungen“, sagt Steffen Leibold. Hinzu kommt ein täglicher Austausch über die Gestaltung der Trainingseinheiten. Ganz wichtige für das Trainerteam ist auch die Zusammenarbeit mit dem Torspielertrainer, um auch um spezifische Rückmeldungen für diesen Bereich zu bekommen. „Wir bringen auch beide die Leidenschaft und das richtige Maß an sportlichem Ehrgeiz mit ein“, sagt Gallert. Der Vereinsführung war es nach den Problemen in den vergangenen Jahren auch wichtig, dass die Trainer „einen guten Draht zu den Jungs haben und die Akzeptanz da ist “, wie es Vorstandsmitglied Markus Widmann formuliert.

Unbedingt die Auswärtsschwäche abstellen

Der Aufgabenkatalog für die Coaches ist umfangreich. Zunächst gilt es durch attraktive Trainingseinheiten die Trainingsbeteiligung hochzuhalten. Was die Mannschaft vor allem braucht ist mehr Stabilität in den Leistungen. Zudem gilt es die Auswärtsschwäche der vergangenen Runde abzustellen. Es soll ja nicht schon wieder eine Zittersaison werden. Da ist es nicht gerade förderlich, dass man nach dem Heimspiel an diesem Sonntag (14 Uhr) gegen den Vorjahreszweiten TV Aldingen gleich drei Auswärtsspiel in Serie absolvieren muss. Für die Coaches ist das eine spannende Herausforderung. „Wir haben uns mit der Mannschaft darüber ausgetauscht. Durch volle Konzentration auf die einzelnen Aufgaben sollte der Aspekt eher in den Hintergrund rücken“, sagt Steffen Leipold. Zumindest folgen in der Rückserie dann drei Heimspiele in Folge.

Fünf Spieler haben den Verein verlassen. Sechs neue Akteure sollen dabei helfen, sich auf einem Platz im Mittelfeld festzusetzen. Vom TV Pflugfelden sind mit Flamur Gervalla, der als Sechser agieren kann, Franco Paletta und Besnik Rrusta gleich drei Spieler vom TV Pflugfelden dazugestoßen. In der Abwehr unterstützen sollen Erik Biebl vom SC Stammheim und Nikolaos Tsiolakidis vom FV Dersimspor Ludwigsburg. Zudem ist auch Burak Yalman (SV Hellas Bietigheim) im Sturm eine neue Alternative. „Die Rückmeldungen sind bislang positiv. Unser Trainingslager hat sicherlich auch einen wesentlichen Beitrag zur Integration geleistet“, sagt Dominik Gallert.

Steffen Leibold (rechts) sammelte in der vergangenen Runde bereits Trainererfahrung an der Seite von Toni Carneiro. Foto: Avanti

Einen ersten Eindruck von den neuen Gesichtern können die Anhänger des FC Marbach an diesem Sonntag beim Duell gegen den TV Aldingen bekommen. Urlaubsbedingt werden einige Spieler fehlen. Dennoch traut das Trainerduo dem Team auch gegen den Favoriten einiges zu. Das Marbach auch gegen die Großen erfolgreich sein kann hat die Elf letzte Runde gezeigt, als man den späteren Aufsteiger Leonberg/Eltingen besiegen konnte. Jetzt wäre es wieder an der Zeit für einen solchen Moment.