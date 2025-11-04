Bernd Baumann: Auto-Brand bei AfD-Politiker laut Ermittlern politische Tat

1 Mehrere Autos brannten ab. Foto: Bodo Marks/dpa/Bodo Marks

Ein Wagen des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist in der Nacht zu Montag in Hamburg abgebrannt. Die Polizei sieht ein politisches Motiv.











Nach dem Abbrennen eines Autos des AfD-Politikers Bernd Baumann in Hamburg geht der Staatsschutz von einer politischen Tat von links aus. Die Tat werde als Brandstiftung eingestuft, teilte die Polizei Hamburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben bewertet der Staatsschutz der Hamburger Polizei als authentisch. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion.