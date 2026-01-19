Berlin: Gewalt bei Hertha-Spiel – Senatorin will schnelle Gespräche

Nach den Ausschreitungen beim Hertha-Spiel will Berlins Innensenatorin Iris Spranger mit Club und Polizei sprechen. Wie die Beteiligten auf die Vorfälle reagieren.
Nach den gewalttätigen Vorfällen beim Zweitliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 will Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) rasch den Dialog mit der Hertha-Führung und der Polizei aufnehmen. Mitte der Woche werde sie mit Club-Geschäftsführer Peter Görlich und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel zusammenkommen, teilte Spranger mit.