Benefiz-Event auf dem Cannstatter Volksfest: Wenn Wasen-Vips auf die Pirsch gehen

Was der Almauftrieb für die Wiesn ist, ist die Wasenpirsch fürs Volksfest. Beim Schaulaufen der Vips wird beim Feiern gespendet. Mit dabei: VfB-Chef Alexander Wehrle, der verrät, was für eine Vereinsneuheit es vor dem Spiel in der Champions League gibt.

Der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hat bestimmt nichts dagegen, wenn man den Bayern die Lederhosen auszieht. Aber nur nicht seine, die er auf dem Cannstatter Volksfest bei der zwölften Wasenpirsch trägt, der Benefizveranstaltung für das Stuttgarter Kinderhospiz auf der Empore der Schwabenwelt. Am Dienstag, verrät Wehrle, kommt er zu einem besonderen Anlass wieder – dann ins Zelt von Sonja Merz.

Vor einem wichtigen Spiel ist es üblich, dass der gastgebende Verein die hochrangigen Gäste zu einem offiziellen Mittagessen einlädt. Wenn Sparta Prag zum Spiel der Champions League anreist, richtet der VfB dieses genussvolle und kommunikative Treffen erstmals auf dem Volksfest aus. „Das gab es seit 1893 noch nie“, sagt der VfB-Chef, also noch nie in der Vereinsgeschichte. Nach dem Wasenbesuch gehen die Vereinsspitzen dann gemeinsam zum Mitfiebern in die benachbarte MHP-Arena.

VfB-Chef Alexander Wehrle (Mitte) mit Wasenpirsch-Veranstalter Frederic C. Reinicke (links) und Marco Mangold, dem Chef von Koelble & Brunotte

Giulia Siegel ist ein Wasenfan

Vorbild für die Wasenpirsch in der Schwabenwelt von Michael Wilhelmer ist der Almauftrieb auf der Wiesn im Käfer-Zelt. In München versammeln sich seit über 25 Jahren am Schicki-Hotspot heimische und zugereiste VIPs beim Ball der berühmten Herzen. In Stuttgart ist die Promiquote von Natur aus geringer, also auch die Quote der Wichtigtuer, was nur Leute mit ausgeprägtem Minderwertigkeitsgefühl bedauern.

An Macht, Geld und wirtschaftlichem Einfluss fehlt es in der Autostadt Stuttgart nicht, aber die Überspanntheiten, Aufgeregtheiten und Protzereien, wie sie aus der Schickeria-Hauptzentrale München vermeldet werden, sind in hiesigen Breiten nicht so stark. Model und DJane Giulia Siegel, die auch im Dschungelcamp Spuren hinterlassen hat, fährt in jedem Herbst aus Bayern nach Cannstatt, weil sie zum einen Freunde in Stuttgart hat und zum anderen gern auf dem Volksfest feiert, wo es „familiärer“ zugehe und es obendrein nicht so viele Touristen und Saufopfer gebe.

Patrick Romer von „Bauer sucht Frau“ packt die Badenfahne aus

Beim Wasenpirsch, der Benefizveranstaltung für das Kinderhospiz Stuttgart, fehlt die 47-jährige am Sonntagabend in der Schwabenwelt von Michael Wilhelmer nicht. Dass in den Klatschspalten der Boulevardmedien das Oktoberfest viel Platz einnimmt, dürfe man nicht überbewerten, findet die Tochter von Komponist Ralph Siegel. Der Erfolg der Wiesn hänge davon auf keinen Fall ab. „Was sind schon 300 Promis, die ständig fotografiert werden oder fotografiert werden wollen, bei acht Millionen Besucherinnen und Besucher?“, fragt sie.

Patrick Romer von „Bauer sucht Frau“ hat die badische Fahne mitgebracht – was nicht allen gefällt. Foto: Andreas Rosar

Almklausi fiel nach einem Motorradunfall wochenlang aus

Giulia Siegel sitzt auf der Empore des Schwabenbräu-Zelts an einem der Stuttgarter VIP-Tische mit ihrem Freund, dem Koch Ludwig Heer, dem Sänger Almklausi („Mama Lauda“) und Patrick Romer von „Bauer sucht Frau“. Almklausi sagt, er sei als Klaus gekommen und singe diesmal auf dem Volksfest nicht. Auf Mallorca hatte er einen schweren Unfall mit dem Motorrad, muss jetzt an Krücken gehen. Sein erster Auftritt ist in Frankfurt beim dortigen Oktoberfest geplant.

Reality-TV-Star Patrick Romer sagt, er habe etwas mitgebracht. Und schon packt er aus – es ist eine Fahne. Es ist die badische Fahne! Die breitet der Bauer aus Konstanz feixend aus, der im Fernsehen die Liebe nicht fand, aber im richtigen Leben inzwischen schon. Eine badische Fahne bei den Württembergern – die Provokation wirkt bei den einen, bei den anderen aber nicht. Während Almklausi droht, er werde den Konstanzer gleich mit der Fahne von der Empore runterwerfen, sagt ein anderer: „Wir in Stuttgart sind tolerant. Bei uns werden selbst Badenser nicht gleich abgeschoben.

Musicalsängerin Fabiana Denicolo mit ihrem Mann Maximilian Mann, dem Künstlerischen Leiter der „Eiskönigin“, und Christine Semrau vom Kinderhospiz (von links). /Andreas Engelhard

Kaum einer raucht auf der Empore, obwohl man’s dürfte

Etwa 600 Gäste aus Wirtschaft, Show, Sport und Medien (alle zahlen 160 Euro Eintritt) sind diesmal zum Pirschen und Spenden auf die Empore des Schwabenbräu-Domizil gekommen. Gestopft voll ist’s oben, unten gibt’s noch Lücken. Der Sonntag zählt für die Festwirte zu den schweren Tagen, an denen sie sich mit Events und Sonderveranstaltung deshalb was einfallen lassen. Was auffällt: Kaum einer raucht oben, obwohl man es (noch?“) dürfte.

Wer hat mitgefeiert?

Die Stimmung auf der mit Luftballons buntgeschmückten Empore ist bestens. Der Unternehmer Frederic C. Reinicke, PR-Mann Andreas Stütz und Festwirt Michael Wilhelmer veranstalten die Wasenpirsch. Unter ihren Gästen: Spielbank-Chef Tobias Wald, der ehemalige Fußballprofi Hans Sapei, Schauspielerin Monika Hirschle, Hofbräu-Chef Martin Alber, Audi-Statthalter Gunnar Severin, Marco Mangold, der Chef von Koelble &d Brunotte, Model und Moderator Mustafa Göktas, Hofbräu-Chef Martin Alber, Maximilan Mann, der frühere Dschinni und neue Künstlerische Leiter der Disney-Show „Die Eiskönigin“, mit seiner Frau Fabiana Denicolo, die bei „Aladdin“ die Jasmin alternierend spielt, Christine Semrau vom Kinderhospiz, die Gastronomen Christian List, David und Juan Blanco del Rio, Nico Tratz, Model Nelly Siegmann u.v.a.

Die Tombola der Wasenpirsch ist so reichhaltig bestückt wie noch nie. Mit einem Los für zehn Euro kann man Gutes tun. Das Kinderhospiz wird die Spenden für die „Geschwisterkinderarbeit“ verwenden, sagt Christine Semrau.