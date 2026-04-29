Baustelle Stuttgart 21: Nopper fordert kürzere Wege durch den Bonatzbau zu den Gleisen

Stuttgarts OB will Schluss machen mit den langen Umwegen am Hauptbahnhof. Er sieht die Bahn in der Pflicht. Einem Vorschlag aus Kreisen der Region kann er aber wenig abgewinnen.
Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) meldet sich in der zuletzt von den Regional-Grünen wiederbelebten Debatte über kürzere Wege für Reisende am Hauptbahnhof zu Wort. „Die Fußgängerverbindung von der Stuttgarter Innenstadt und dem Nahverkehr zu den noch bestehenden Gleisen des Kopfbahnhofs muss vor Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs kürzer, schneller und komfortabler werden“, sagt der Rathaus-Chef.