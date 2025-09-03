Bauplätze mit hohen Preisen: So viel kostet das teuerste Grundstück in Stuttgart

Wer in Stuttgart bauen will, bezahlt für den Bauplatz bis zu 2700 Euro pro Quadratmeter – und muss dann noch einen Altbau abreißen. Die aktuell fünf teuersten Lagen im Überblick.
Wer sich in Stuttgart Wohneigentum anschaffen will, hat es schwer. Großzügige Neubauwohnungen kosten schon mal vier Millionen Euro, selbst alte Katen sind kaum unter einer Million Euro zu ergattern, und dann kommen da oft noch die Sanierungs- oder Renovierungskosten und das Honorar für ein gutes Architekturbüro obendrauf.