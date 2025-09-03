Bauplätze mit hohen Preisen: So viel kostet das teuerste Grundstück in Stuttgart

Wer in Stuttgart bauen will, bezahlt für den Bauplatz bis zu 2700 Euro pro Quadratmeter – und muss dann noch einen Altbau abreißen. Die aktuell fünf teuersten Lagen im Überblick.

Wer sich in Stuttgart Wohneigentum anschaffen will, hat es schwer. Großzügige Neubauwohnungen kosten schon mal vier Millionen Euro, selbst alte Katen sind kaum unter einer Million Euro zu ergattern, und dann kommen da oft noch die Sanierungs- oder Renovierungskosten und das Honorar für ein gutes Architekturbüro obendrauf.

Einen bezahlbaren Bauplatz unter einer Million Euro zu ergattern, das gelingt nur wenigen. Unter den Objekten in Stuttgart, die auf den gängigen Portalen von Immowelt und Immonet (je 39 Angebote) und Immoscout (80 Angebote) angeboten werden, sind häufig Grundstücke zu finden, die zum Teil nicht einmal wirklich gleich bebaut werden können.

Begehrte Wohnlage – Stuttgart Haigst, Grundstücke gibt es oft nur im Hochpreissegment. Foto: Imago images/Westend61

Immobilienhändler der Stadt, die mit hochpreisigen Immobilien handeln, haben zudem teilweise Luxusangebote auf ihrer Homepage, bei denen der Preis „Auf Anfrage“ kundgetan wird. Ein Überblick über fünf der teuersten Angebote.

1. Villen-Grundstück im Stuttgarter Norden

Wer extrem gut geerbt hat oder zu Spitzenverdienern gehört, hat immerhin eine gewisse Auswahl. Die drei exklusivsten Grundstücke sind auf Immoscout zu finden. Das teuerste derzeit angebotene Grundstück findet sich „in bevorzugter Lage von Stuttgart innerhalb eines hochwertigen Villengebietes“, wie der Anbieter Engel & Völkers schreibt.

Kostenpunkt für das Luxusgrundstück im Stuttgarter Norden: 7,9 Millionen Euro für 3900 Quadratmeter (2022 Euro pro Quadratmeter) Grundstücksfläche. Ein altes Gebäude, das auf dem Grundstück stand, wurde bereits abgerissen, eine Baugenehmigung für eine Villa liege vor, so die Immobilienfirma.

2. Grundstück – aber mit Villa – in Stuttgart Ost

Fast schon ein Schnäppchen im Vergleich ist mit 2,79 Millionen Euro das Grundstück auf einer anderen Halbhöhe, der Diemershalde in Stuttgarts feinem Osten, der Gänsheide. Dafür ist der Quadratmeterpreis von rund 2700 Euro deutlich höher, zum Verkauf durch E&G Immobilien kommen 1017 Quadratmeter Baugrund.

Und – schwierig – vor dem Bau stünde ein Abriss. Das Grundstück „ist derzeit noch mit einer großzügigen Villa aus dem Jahr 1912 bebaut“, heißt es im Angebot. Die weithin in der Stadt sichtbare Villa steht nicht unter Denkmalschutz. Ein Bauantrag für einen Neubau sei allerdings schon eingereicht, heißt es im Exposé.

3. Grundstück – mit Wohnhaus – auf dem Haigst

Auf Rang drei der exklusivsten Angebote in der Landeshauptstadt rangiert ein ebenfalls immer noch bebautes Grundstück für 2,75 Millionen Euro. „Einzigartige Gelegenheit mit Gartenidylle“ heißt das Angebot von Engel & Völkers oberhalb des Stuttgarter Lehenviertels auf dem Haigst.

Man könne das 2193 Quadratmeter große Grundstück (Quadratmeterpreis: rund 1254 Euro), das mit einem „klassischen Wohnhaus“ aus der Zeit um 1925 bebaut ist, kaufen und sanieren und beispielsweise in ein Dreifamilienhaus umwandeln. Oder eben abreißen und neu bauen.

4. Eines der teuersten Grundstücke – auf der Waldau

Etwas weiter oberhalb gelegen und nur geringfügig günstiger ist ein Bauplatz auf der Waldau nahe dem Fernsehturm – für 2,6 Millionen Euro angeboten (immoscout, immonet, immowelt) wird wiederum durch Engel & Völkers eine Fläche von 1167 Quadratmetern, dafür ist der Quadratmeterpreis mit 2229 Euro pro Quadratmeter üppig. Eine Idee, wie die Villa auf dem Gelände aussehen könnte, wird im Exposé gleich mitgeliefert.

5. Dreiteiler in Stuttgart-Rohr

Ein 1448 Quadratmeter großes Grundstück ist in Stuttgart-Rohr für 2,57 Millionen Euro (Quadratmeterpreis 1778 Euro) zu haben, angeboten (auf Immonet und Immowelt sowie als teuerstes Objekt auf Kleinanzeigen). Aktuell stehen aber noch drei Gebäude auf dem Grund, das Angebot eignet sich vermutlich weniger für eine Privatfamilie als für einen Immobilienentwickler.

Schnäppchen? Gibt es für 250 000 Euro

Wer auf ein Schnäppchen aus ist – in Stuttgart-Weilimdorf steht ein Grundstück für 250 000 Euro zum Verkauf. Auf einer Fläche von 290 Quadratmetern (862 Euro pro Quadratmeter) – ein „kleines Haus“, schreibt Volksbank Stuttgart Immobilien auf Immoscout, könne man darauf bauen. Ein – allerdings „veraltetes“ – Baugesuch gab es bereits. Ein neues Baugesuch muss dann aber eingereicht werden, und die Wartezeiten beim Stuttgarter Bauamt müssen ebenfalls bedacht werden.