Martin ist ein 36-jähriger Winzer aus Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, der in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. Der zweifache Vater lebt mit seinen Kindern, seinem Bruder und seinen Eltern auf einem großen Hof, wobei jede Generation ihr eigenes Haus als Rückzugsort hat. Neben seinem Beruf als Acker- und Weinbauer, wo er 6,5 Hektar Weinbau und 75 Hektar Ackerbau betreibt, gehört Kraftsport zu seinen Leidenschaften. Seine Traumfrau sollte naturverbunden, aktiv und bodenständig sein, wobei es ihm wichtig ist, dass sie sich auch mit seiner Familie, insbesondere seinen Kindern, versteht.

In der letzten Folge, die am 14. Oktober 2024 ausgestrahlt wurde, stellte Moderatorin Inka Bause ihm drei Frauen vor: Vanessa, Rebecca und Sandra. Bei den anschließenden Einzeldates versuchte Martin, diejenige zu finden, die sein Herz am meisten berührt. Am Ende entschied er sich für Rebecca, die nun die Hofwoche mit ihm verbringen wird. Ob es zwischen ihnen funkt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Region Rheinhessen

Rheinhessen, die Heimat von Martin, ist eine Weinregion in Rheinland-Pfalz. Das größte Weinanbaugebiet Deutschlands ist bekannt für seine sanften Hügel, malerischen Dörfer und ausgedehnten Weinberge. Die Region bietet nicht nur Weine, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen und Radtouren durch die Natur. Für Martin, der dort seinen Winzerbetrieb führt, ist Rheinhessen sowohl beruflich als auch privat ein Ort, der ihm viel bedeutet.

Wo kann man "Bauer sucht Frau" schauen?

"Bauer sucht Frau" kann auf RTL+ und RTL verfolgt werden. Neue Folgen werden zunächst auf RTL+ veröffentlicht. Eine Woche später dann auf RTL. Sendezeit ist jeweils montags um 20:15 Uhr. RTL+ bietet zudem die Möglichkeit, ganze Staffeln und verpasste Episoden jederzeit online zu streamen.