Bau des Pfaffensteigtunnels: Geräuschloser Start zum Stuttgart 21-Lückenschluss

Ohne Feier hat die Deutsche Bahn mit den Vorarbeiten für den künftigen Pfaffensteigtunnel zwischen dem Flughafen in Echterdingen und Böblingen begonnen. Was dahinter steckt.
Ohne feierliche Zeremonie, was auch bewusster Zurückhaltung im aktuellen Landtagswahlkampf geschuldet ist, hat die Deutsche Bahn mit den vorbereitenden Arbeiten für den Pfaffensteigtunnel begonnen. Der im Bundeshaushalt aktuell auf rund 1,7 Milliarden Euro veranschlagte Tunnel soll die Gäubahn von Böblingen mit einem Schlenker über den Flughafen Stuttgart mit dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof verbinden.