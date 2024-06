Bargeld-Filiale in Stuttgart soll umziehen: Bundesbank sucht Bauplatz für Geldspeicher

1 Die Filiale der Deutschen Bundesbank an der Theodor-Heuss-Straße wird perspektivisch geschlossen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwei von drei Standorten der Bundesbank in Baden-Württemberg werden geschlossen, die Filiale in Stuttgart soll aus logistischen Gründen aus der Innenstadt abwandern.











Die Deutsche Bundesbank wird ihren für den Bargeldverkehr wichtigen Standort in der Landeshauptstadt mittelfristig verlassen. Um die Filiale aus der Theodor-Heuss-Straße 20 abziehen zu können, wird seit einiger Zeit ein Bauplatz im Großraum Stuttgart gesucht. Der Neubau soll, anders als die alte Filiale, möglichst gut erreichbar an einer der großen Verkehrsachsen liegen. Die Filiale wird von Wertdienstleistern mit ihren teils größeren gepanzerten Fahrzeugen angesteuert, künftig könnten es wegen der Zentralisierung mehr werden. Privatkunden können in der Filiale auch heute noch Mark in Euro tauschen und sich beschädigtes Bargeld ersetzen lassen.