Ganz grundsätzlich gilt: Lagern Sie Bananen bei Raumtemperatur und achten Sie darauf, dass keine Avocados, Äpfel, Tomaten oder Pfirsiche in der Nähe liegen. Diese produzieren viel Ethylen, ein natürliches Gas, das die Reifung der Bananen beschleunigt.

Tipps für die Aufbewahrung von Bananen

Nachfolgend haben wir die Tipps von Bundesbehörden zur Lagerung von Bananen zusammengefasst. Mit diesen Ratschlägen halten sich die Früchte länger.

Bananen hängen gerne : Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt, Bananen hängend aufzubewahren. Dazu können sie zum Beispiel an einem Haken aufgehängt werden. Das hilft nicht nur dabei, Druckstellen zu vermeiden, sondern sorgt auch für eine gute Luftzirkulation. Insgesamt lässt sich die Aufbewahrungsdauer dadurch verlängern.

: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt, Bananen hängend aufzubewahren. Dazu können sie zum Beispiel an einem Haken aufgehängt werden. Das hilft nicht nur dabei, Druckstellen zu vermeiden, sondern sorgt auch für eine gute Luftzirkulation. Insgesamt lässt sich die Aufbewahrungsdauer dadurch verlängern. Bananen mögen es nicht zu kühl : Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schreibt auf seiner Webseite, dass sich Bananen bei 12 bis 15 °C am längsten halten. Im Kühlschrank ist es daher einen Tick zu kühl für die Südfrüchte. Möglicherweise findet sich aber ein Platz im Keller, wenn die Bananen länger halten sollen. Ansonsten ist die Lagerung bei Raumtemperatur ideal. In der Küche halten sich die Bananen etwa 7 bis 10 Tage.

Bananen und anderes Obst: Obst und Früchte wie Äpfel, Avocados, Birnen, Pfirsiche, Kiwis, Marillen, Nektarinen und Zwetschgen produzieren während ihres Reifeprozesses Ethylen. Das Gas sorgt dafür, dass die Reifung schneller voranschreitet. Bei reifen Bananen kann es daher passieren, dass sie schneller schlecht werden. Bei unreifen Bananen dagegen kann man sich den Prozess zunutze machen und die Reifung beschleunigen.

Bananen lagern – Weitere Tipps

Frischhaltefolie um den Strunk wickeln: Um die Haltbarkeit der Bananen zu verlängern, können Sie den Strunk mit etwas Frischhaltefolie einwickeln. Denn dort wird viel Ethylen ausgeschieden, das den Reifeprozess der Bananen beschleunigt. Durch das Plastik wird das Gas daran gehindert, an die Früchte zu gelangen, wodurch die Bananen länger frisch bleiben.

Zitronensaft: Sollten Sie die Bananen bereits geöffnet haben und noch einige Stück übrig sein, können Sie diese mit Zitronensaft beträufeln, um sie länger frisch zu halten. Die Säure wirkt dem Braunwerden der Banane entgegen.

Kann man Bananen gar nicht im Kühlschrank aufbewahren?

Auch wenn es grundsätzlich besser ist, Bananen bei Raumtemperatur zu lagern, ist das nicht immer möglich. Ein Grund, der für die Aufbewahrung der Bananen im Kühlschrank sprechen kann, ist zum Beispiel ein Fruchtfliegenbefall. Im Kühlschrank kommen die kleinen Fliegen nicht an das Obst und die Entwicklung ihrer Eier wird gehemmt. Allerdings sollte man nur Bananen im Kühlschrank aufbewahren, die bereits schön gelb sind. Bei grünen Bananen kann die kühle Temperatur den Reifeprozess verhindern.

Bananen länger lagern durch Einfrieren

Sollten Sie einmal zu viele Bananen eingekauft haben, um diese aufzuessen, bevor sie schlecht werden, können Sie sie einfrieren. Schälen Sie die reifen Bananen und legen Sie sie entweder am Stück oder geschnitten in eine Aufbewahrungsbox. Anschließend mit geschlossenem Deckel in den Gefrierschrank stellen. So halten sich die Bananen etwa 2 bis 4 Monate. Lassen Sie die Bananen im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur langsam auftauen, wenn Sie sie wieder benötigen.