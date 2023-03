1 Sind drei Bananen am Tag zu viel? Foto: Africa Studio / shutterstock.com

Aufgrund ihrer natürlichen Verpackung lassen sich Bananen wunderbar in der Tasche mitnehmen. Zudem lassen sie sich ohne großen Aufwand verzehren. Und lecker schmecken sie auch. Doch ab welcher Menge an Bananen sollte man sich selbst zügeln?

So viele Bananen pro Tag sind ok

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen 250 g Obst am Tag zu essen. Die englische Gesundheitsbehörde NHS rät zu 5 Portionen mit je 80 g, also insgesamt 400 g. Das Landwirtschaftsministerium der USA schlägt 240 bis 480 g vor. Geht man davon aus, dass eine mittelgroße Banane etwa 120 g wiegt, käme man also auf 2 bis 4 Bananen am Tag. Allerdings empfehlen alle Gesundheitsbehörden, eine Vielzahl an Obst und Früchten zu essen und nicht ausschließlich eine Sorte zu verzehren. So kann man von den verschiedenen Inhaltsstoffen profitieren und einer unausgewogenen Ernährung vorbeugen.

Was passiert, wenn man mehr Bananen ist?

Wie bei allen Dingen im Leben, ist zu viel von einer Sache nicht gut. Wer nur noch Bananen essen würde, würde irgendwann die Folgen der Mangelernährung zu spüren bekommen. Aber auch bei einer ansonsten ausgewogenen Ernährung kann der Fruchtzucker in Obst und Früchten in zu hoher Konzentration negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. So könne laut der Verbraucherzentrale ein zu hoher Konsum von Fruchtzucker nicht nur zu Magen- und Darmbeschwerden führen, sondern langfristig auch Fettstoffwechselstörungen, Insulinresistenz und Fettleibigkeit begünstigen. Zudem gäbe es Hinweise darauf, dass hohe Mengen an Fruchtzucker den Harnsäurespiegel erhöhen können und somit das Risiko für Gicht. Insbesondere der Konsum von frischgepressten Fruchtsäften sollte laut der British Heart Foundation daher auf maximal 150 ml am Tag reduziert werden. Aus diesem Grund sollte man sich an die von Gesundheitsbehörden empfohlenen 250 bis 480 g Obst am Tag halten, um von den positiven Eigenschaften der Früchte zu profitieren, ohne dabei zu viel Fruchtzucker aufzunehmen.

Fazit

Zwischen 2 und 4 Bananen am Tag zu essen, sollte aus gesundheitlicher Sicht kein Problem darstellen. Es ist aber wichtig, eine Vielzahl von Obst, Früchten und Gemüse zu essen und nicht ausschließlich Bananen.