Bahnsteige auf 220 Meter verlängert: Was die Modernisierung der Murrbahn-Bahnhöfe Stuttgart 21 deutlich voraus hat

In Fornsbach eröffnet die Bahn vier modernisierte Murrbahn-Stationen. Doch trotz Verbesserungen bleibt der Ärger über Verspätungen – die Region fordert den zweigleisigen Ausbau.
Vier verlängerte Bahnsteige, modernisierte Ausstattung und zwei neue „Zukunftsbahnhöfe“: Mit einem kleinen Festakt und rund 50 Gästen hat die Deutsche Bahn am Montagnachmittag in Fornsbach die modernisierten Bahnsteige entlang der Murrbahn offiziell eingeweiht. Oppenweiler, Sulzbach, Murrhardt und Fornsbach verfügen nun über jeweils 220 Meter lange Bahnsteige – eine Voraussetzung dafür, dass künftig die neuen Doppelstockzüge des Typs Coradia Max halten können. Das Land Baden-Württemberg finanzierte die Maßnahme mit insgesamt 13,8 Millionen Euro vollständig.