Baden-Württemberg: Asylzahlen im Südwesten mehr als halbiert

Die Zahl der Asylbewerber in Baden-Württemberg geht weiter zurück. Liegt das nur an den Grenzkontrollen? Oder gibt es andere Gründe?
Die Zahl der Menschen, die auf ihrer Flucht aus anderen Ländern Asyl suchen und nach Baden-Württemberg kommen, geht weiter deutlich zurück. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums hervor. Demnach stellten im August dieses Jahres 775 Menschen einen Asylantrag oder einen Folgeantrag und blieben in Baden-Württemberg. Das sind 62 Prozent weniger als im Jahr zuvor (2.055 Registrierungen) und sogar mehr als 80 Prozent weniger im Vergleich zum August 2023 (3.941 Registrierungen).