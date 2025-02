Autobauer stimmt auf Durststrecke ein: „Go East“ – Warum Mercedes mehr Arbeit nach Ungarn verschiebt

1 Die Mercedes-Vorstände (von links) Harald Wilhelm (Finanzen), Markus Schäfer (Technik) und Ola Källenius (Vorstandschef) bei der Vorstellung der Bilanz 2024 Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach dem Gewinneinbruch erwartet Mercedes erst 2027 wieder Wachstum. Helfen soll ein hartes Sparprogramm. Und die laut Konzernchef Källenius „größte Produktoffensive der Mercedes-Geschichte“. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Investorentag.











Es gibt nicht eine, sondern viele Botschaften, die Mercedes-Benz in diesen Tagen an den Mann bringen will. Genauer gesagt: an die Investoren, die in Sindelfingen (Entwicklungszentrum) und Affalterbach (AMG) von einer rosigen Zukunft des Autokonzerns überzeugt, zugleich aber auf eine Durststrecke von mindestens zwei Jahren eingestimmt werden sollen. Was beim „Capital Market Day“ rund um die Veröffentlichung der Bilanz 2024 angekündigt wurde, dürfte jedoch auch in der Belegschaft auf höchstes Interesse stoßen. Denn neben einem „Produktfeuerwerk“ für die kommenden Jahre wurde in neuer Detailtiefe das große Sparprogramm skizziert, das unter dem Titel „Next Level Performance“ schon angelaufen ist.