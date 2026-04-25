Auto China 2026: Wie sich Mercedes und Porsche auf der wichtigsten Automesse präsentieren

Die Auto China 2026 ist die wichtigste Automesse der Welt. Mit neuen Modellen wollen die Stuttgarter Autohersteller beweisen, dass sie in diesem schwierigen Markt mithalten können.
Bühne frei: Die Auto China 2026, die bedeutendste Automesse der Welt, läuft. Bis Anfang Mai präsentieren die Aussteller in Peking, der Hauptstadt des Landes mit dem größten und wichtigsten Automarkt überhaupt, ihre Neuheiten und Ideen für die zukünftige Mobilität. Auf dem 380.000 Quadratmeter großen Gelände finden sich auch die Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz und Porsche ein.