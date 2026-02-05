Droht ein neues Wettrüsten zwischen den Atommächten?

Bislang wahrten die USA und Russland das Gleichgewicht des Schreckens mit Atomwaffen. Nun entfällt das letzte Abkommen, und bei einer Neuordnung gilt eine dritte Großmacht als unbekannter Faktor.
Frieden schaffen mit immer weniger Atomwaffen: Das war das Ziel des Rüstungskontrollvertrages New Start aus dem Jahr 2010. Mittlerweile ist es das letzte Abkommen zwischen den USA und Russland, das die Zahl von Atomsprengköpfen und Trägersystemen begrenzt. Und am heutigen Donnerstag (5. Februar) läuft es aus. Moskau beklagt in offiziellen Äußerungen das Vertragsende. In Washington wird es eher mit Achselzucken begleitet.