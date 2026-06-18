Auftritt mit Ehefrau und den Macrons: Bundeskanzler Merz nimmt ABBA-Vergleich mit Humor

Friedrich und Charlotte Merz sowie Emmanuel und Brigitte Macron sorgten in Frankreich mit ihrer Outfitwahl für Aufsehen. Die "heute-show" fühlte sich an ABBA erinnert. Jetzt scherzte der Bundeskanzler selbst über die Ähnlichkeit.
Beim G7-Gipfel in Évian sorgte ein Auftritt von Friedrich (70) und Charlotte Merz (65) sowie Emmanuel (48) und Brigitte Macron (73) für einen ungewöhnlichen Vergleich: Die "heute-show" sah darin einen ABBA-Moment. Das lag an den offenbar unabsichtlich abgestimmten Outfits. Der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident wählten jeweils einen Anzug, Brigitte Macron stand in einem weißen Kostüm neben Charlotte Merz, die einen weißen Blazer und dunklen Rock trug. "Neues Album? Abba gemeinsam in Frankreich unterwegs", titelte die "heute-show" auf Instagram dazu.