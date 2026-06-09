Aufruhr im Rathaus Böblingen: Die AfD-Rätin und das Goebbels-Zitat als Klingelton

In einer Gremiensitzung erklingt der Handyklingelton einer AfD-Rätin: Ein Goebbels-Zitat. Dass die Polizei jetzt ermittelt, hat allerdings einen anderen Grund.
In einer Gremiensitzung in Böblingen ist es unlängst zu einem weitreichenden Vorfall gekommen: Aus kommunalpolitischen Kreisen ist zu hören, dass während der Sitzung das Handy der AfD-Rätin Angelika Brotschi geklingelt haben soll. Der Klingelton habe für Aufregung gesorgt, weil dieser einen nationalsozialistischen Bezug gehabt haben soll. Nun ermittelt der Staatsschutz.