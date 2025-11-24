Auf dem Walk of Brain verewigt: Olli Schulz gewinnt das Finale von Wer stiehlt mir die Show?

Sogar SPD-Bezirksbürgermeister Oliver Igel war gekommen, um den nächsten Sieger von "Wer stiehlt mir die Show?" auf dem "Walk of Brain" in Berlin zu ehren. Nach Lena Meyer-Landrut, Nina Chuba und Joko Winterscheidt schaffte es nun Olli Schulz.
Im Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?" musste sich Joko Winterscheidt (46) geschlagen geben: Musiker Olli Schulz (52) setzte sich in der sechsten Folge der zehnten Staffel durch. In der finalen Episode geht es nicht um die Moderation der nächsten Show, sondern der Sieger darf sich auf dem "Walk of Brain" direkt vor dem Studio in Berlin-Adlershof verewigen. Seit der siebten Staffel ist das der Gewinn, in der vorigen Ausgabe hinterließ erstmals Winterscheidt selbst seine Stirn in Zement. Zuvor schafften es die Sängerinnen Lena Meyer-Landrut und Nina Chuba.