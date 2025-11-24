Auf dem Walk of Brain verewigt: Olli Schulz gewinnt das Finale von Wer stiehlt mir die Show?

Sogar SPD-Bezirksbürgermeister Oliver Igel war gekommen, um den nächsten Sieger von "Wer stiehlt mir die Show?" auf dem "Walk of Brain" in Berlin zu ehren. Nach Lena Meyer-Landrut, Nina Chuba und Joko Winterscheidt schaffte es nun Olli Schulz.

Im Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?" musste sich Joko Winterscheidt (46) geschlagen geben: Musiker Olli Schulz (52) setzte sich in der sechsten Folge der zehnten Staffel durch. In der finalen Episode geht es nicht um die Moderation der nächsten Show, sondern der Sieger darf sich auf dem "Walk of Brain" direkt vor dem Studio in Berlin-Adlershof verewigen. Seit der siebten Staffel ist das der Gewinn, in der vorigen Ausgabe hinterließ erstmals Winterscheidt selbst seine Stirn in Zement. Zuvor schafften es die Sängerinnen Lena Meyer-Landrut und Nina Chuba.

Olli Schulz bejubelt seinen Stirnabdruck Nach einigen schrägen Spielen und komischen Aktionen jubelte Olli Schulz nach der Sendung in einem Instagram-Clip, in dem er seinen Stirnabdruck zeigt: "Ich habe in dieser Staffel zweimal die Show gewonnen." Das habe aber auch daran gelegen, dass die anderen "ein bisschen dumm" gewesen seien, fügte er scherzend hinzu.

Tatsächlich hatten TV-Star Olli Dittrich (68), Schauspielerin Karoline Herfurth (41) und Wildcard-Kandidat Felix (31) aus der Nähe von Jena keine Chance. Als erstes musste Dittrich oder Felix gehen - nach einer Zusatzfrage, die auch kein Ergebnis brachte, riet Herfurth zu "Schere, Stein, Papier". Das gewann Dittrich, womit Felix ausschied. Kleines Trostpflaster: Winterscheidt schenkte ihm drei Brettspiele und eine erneute Einladung für die nächste Staffel.

Nachdem dann auch Dittrich die Show verlassen musste, hatte die bisher glücklose Karoline Herfurth die Chance, erstmals ins Finale einzuziehen. Sie unterlag im Halbfinale beim Prompter-Spiel jedoch knapp Olli Schulz, womit der erneut im Finale gegen Winterscheidt antreten durfte.

Feueralarm und gerissene Hose

Zuvor hatte Schulz bereits für kuriose Momente gesorgt. Beim Spiel "Ich mach mein Kling!", bei dem die Kandidaten ihre Konkurrenten mit Geräuschen stören sollten, drückte er den Feueralarm und legte damit kurz die Produktion lahm. Später riss ihm dann auch noch seine Hose. "Meine Unterhose liegt frei. Aber das macht mich nur noch bissiger", kommentierte der 52-Jährige und bewies dies im Finale. Beim Stand von 4:4 wusste er, wie der Straßenkehrer aus "Momo" von Michael Ende heißt: "Beppo". Joko Winterscheidt scheiterte und meinte: "Ich wusste es nicht und habe es falsch abgeguckt bei Olli und 'Benno' aufgeschrieben."

Elfte Staffel mit Nico Santos, Andrea Petkovic und Till Reiners

Lange Trübsal blasen muss der 46-Jährige aber nicht. Die nächste Staffel wird bereits gedreht - und Winterscheidt kann erneut um seine Show kämpfen. In der elften Staffel, die ProSieben im Frühjahr 2026 ausgestrahlen will, sind die Sänger Nico Santos, Tennisspielerin Andrea Petkovic und Comedian Till Reiners dabei.