Athen: Waldbrände in Griechenland: Türkei schickt zwei Löschflugzeuge

Angesichts der schweren Waldbrände um die griechischen Hauptstadt Athen hat auch die Türkei die Entsendung von Unterstützung angekündigt. „Es werden die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um zwei Löschflugzeuge und einen Hilfshubschrauber in unser Nachbarland Griechenland zu schicken“, erklärte der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Öncü Keceli, am Montagabend.

Zuvor hatte bereits die EU angekündigt, dass Italien, Frankreich, Tschechien und Rumänien im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens Einsatzkräfte entsenden würden.

Lesen Sie auch

Mit einem Gartenschlauch versucht ein Mann, sein Haus vor dem Großbrand in Penteli, einer Gemeinde in der Region Nord-Athen, zu schützen. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Die Flammen erreichten am Montag Vororte Athens und trieben tausende Menschen aus mehreren Vierteln in die Flucht. Am Morgen waren zuvor bereits fünf Ortschaften nahe Athen sowie zwei Krankenhäuser in der Vorortgemeinde Penteli rund 15 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt geräumt worden. Neun weitere Orte waren am Sonntag evakuiert worden, darunter die historische Stadt Marathon.