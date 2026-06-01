Wie baut man Wohnhäuser, die extremem Wetter standhalten und sich harmonisch in die Natur einfügen? Architekten zeigen, wie innovatives und zukunftsfähiges Bauen gelingt.
Manchmal ist die Natur so überwältigend, dass sich das Haus, das in ihrer Umgebung entsteht, ziemlich anstrengen muss, um mit Form, Farbwelt und Struktur mithalten zu können. Karger Stein, grüngraue Wiesen, bleigraues Wasser, ein endloser Horizont. Das sieht man, wenn man aus dem vom Architektur- und Designstudio Koto entworfenen Haus auf die Gezeitenlagune in Claddach Valley im Nordwesten der Insel North Uist vor der Küste Schottlands schaut.