Anouschka Bernhard: Fußball-Europameisterin stirbt im Alter von 55 Jahren

Die frühere Nationalspielerin stirbt nach langer Krankheit. Auch als Trainerin durfte sie Erfolge feiern.
Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Anouschka Bernhard ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unter Berufung auf die Familie mitteilte, starb die 55-Jährige am Donnerstag nach schwerer Krankheit. „Wir erinnern uns an Anouschka Bernhard als außergewöhnliche Fußballerin, großartige und erfolgreiche Trainerin, aber insbesondere als liebenswerten Menschen und tolle Persönlichkeit“, sagte die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Heike Ullrich.