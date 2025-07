Amurtigeranlage: Wann werden die sibirischen Tiger zu sehen sein?

1 In der Wilhelma werden bald Amurtiger zu sehen sein. Foto: dpa

Die Wilhelma baut seit mehr als zwei Jahren an der neuen Anlage für die bedrohten Raubkatzen. Bald ist alles fertig.











Link kopiert



Mit großer Spannung warten Tigerfans auf die Eröffnung der 4,7 Millionen Euro teuren Amurtigeranlage in der Stuttgarter Wilhelma. Ein Plakat an der Pragstraße kündigt sie schon an. Im Norden des Stuttgarter Zoos ist die Anlage auf 50 555 Quadratmetern südlich des Asiatischen Schaubauernhofs Stück für Stück seit Dezember 2022 gebaut worden. Nicht zuletzt der etwa fünf Meter hohe Sicherheitszaun zeigt, dass es sich hier keine gewöhnlichen Tiere handelt, die hier in Kürze zu sehen sind, sondern um gefährliche, aber bedrohte Tiere – die größten Katzen der Welt.