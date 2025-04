1 Rosé ist nicht nur als K-Pop-Artist nominiert, sondern auch für ihre Single mit Bruno Mars. Foto: IMAGO / NurPhoto

Rosé von BLACKPINK ist bei den American Music Awards 2025 gleich doppelt nominiert. Damit zählt sie zu den wichtigsten K-Pop-Stimmen des Jahres auf der globalen Bühne.











Rosé, Mitglied der weltweit erfolgreichen K-Pop-Gruppe BLACKPINK, ist bei den diesjährigen American Music Awards (AMA) in zwei Kategorien nominiert. Wie die offizielle Website der Veranstaltung bekanntgab, erhielt sie Nominierungen für „Collaboration of the Year“ – für ihren Hit „APT.“ mit Popstar Bruno Mars – sowie in der Kategorie „Favorite K-Pop Artist“. In letzterer tritt sie gegen Größen wie Ateez, BTS-Mitglieder Jimin und RM sowie Stray Kids an.