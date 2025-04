Kendrick Lamar (37) steht an der Spitze der diesjährigen Nominierungen für die American Music Awards. Der Rapper erhielt in der am Mittwoch bekannt gegebenen Liste insgesamt zehn Nennungen. Wer hat sich hinter den diesjährigen Super-Bowl-Performer eingereiht?

Mit acht Nominierungen folgt Post Malone (29) auf dem zweiten Platz, der nach seinem umjubelten Auftritt beim Coachella-Festival nun einen weiteren Grund zum Feiern hat. Die Newcomerin Chappell Roan (27) sowie Billie Eilish (23) und der aufstrebende Country-Crossover-Star Shaboozey (29) teilen sich mit jeweils sieben Nominierungen den dritten Rang.

Weitere Trophäe für Rekord-Preisträgerin Taylor Swift?

Taylor Swift (35), die mit bisher 40 AMAs als erfolgreichste Künstlerin in der Geschichte der Preisverleihung gilt, erhielt sechs Nominierungen und könnte ihre beeindruckende Sammlung weiter ausbauen. Mit der gleichen Anzahl an Nominierungen warten auch Bruno Mars, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter und SZA auf. Ebenfalls stark vertreten sind Benson Boone, Hozier und Zach Bryan mit jeweils fünf Nominierungen.

Kendrick Lamar ist nominiert als Künstler des Jahres, für Album des Jahres ("GNX"), Song des Jahres ("Not Like Us"), Zusammenarbeit des Jahres ("Luther" mit SZA), Bestes Musikvideo ("Not Like Us"), Bester männlicher Hip-Hop-Künstler, Bestes Hip-Hop-Album ("GNX") und dreifach in der Kategorie Bester Hip-Hop-Song (für "Like That" mit Future und Metro Boomin, "Not Like Us" und "Luther"). Mit seinen zehn Nominierungen in acht Kategorien könnte der Musiker, sollte er in allen Kategorien triumphieren, den Rekord von Michael Jackson (1958-2009) und Whitney Houston (1963-2012) für die meisten Auszeichnungen in einem Jahr einstellen.

Die Nominierungen basieren auf einer Auswertung aus Verkaufszahlen, Streaming-Daten, Radiospielzeit und Tourneeerfolgen. Die endgültigen Gewinner werden jedoch durch Publikumsabstimmung ermittelt, die bereits begonnen hat und bis zum 15. Mai über VoteAMAs.com sowie die Instagram-Seite der Veranstaltung läuft.

Die 51. American Music Awards finden am 26. Mai mit Moderatorin Jennifer Lopez (55) in Las Vegas statt. Der Fernsehsender CBS und der Streamingdienst Paramount+ übertragen die Verleihung.