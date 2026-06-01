Am Werk Sindelfingen: Warum ein AfD-Abgeordneter nicht Mercedes-Betriebsrat wird

Kay Rittweg von der rechten Interessensvertretung „Zentrum“ wird nicht Betriebsrat bei Mercedes in Sindelfingen. Der Lackierer wird stattdessen für die AfD im Landtag sitzen.
Anfang März hat die Belegschaft des Mercedes-Werks Sindelfingen einen neuen Betriebsrat gewählt. Klarer Sieger war die Gewerkschaft IG Metall, die 48 von 57 Sitzen holte (80,4 Prozent). Auf Rang zwei mit drei Sitzen und 6,1 Prozent landete die AfD-nahe Interessensvertretung „Zentrum“, die im Wahlkampf mit Untergangserzählungen und personellen und inhaltlichen Verbindungen zur in Teilen rechtsextremen Partei für sich geworben hatte.