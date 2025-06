Die Truppen der Alliierten landen an der Küste der Normandie

1 Amerikanische Truppen landen am 6. Juni in dr Normandie am Omaha Beach. Foto: dpa/Uscg/Cphom Robert F. Sargent

Am 6. Juni 1944 landeten die USA in Europa, um den Kampf gegen die deutsche Wehrmacht zu unterstützen. Es begann die Landung in der Normandie. Die Region in Nordfrankreich trägt bis heute Spuren dieser Zeit.











Die Alliierten hatten die Landung monatelang vorbereitet. Strandabschnitte wurden mit Codenamen versehen: Sword. Juno. Gold. Omaha. Utah. In Südengland wurden Soldaten, Fahrzeuge, Equipment zusammengezogen. Das britische Verteidigungsministerium schreibt, am D-Day seien rund 130 000 Mann an Frankreichs Küste angelandet. In einem Monat seien mehr als eine Million Mann in die Normandie gebracht worden. Die Zahlen dazu variieren.