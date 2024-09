Ein grünes Alien beherrscht aktuell TikTok. Viele Nutzer sind verwirrt. Woher kommt das Video und was hat es damit auf sich?

Auf TikTok machen gerade Videos von einem sprechenden Alien mit dem Hashtag „Talking Alien Meme“ die Runde. Das Alien kommentiert dabei diverse Videos. Meist wird mit Aufnahmen in Google Maps die Zerstörung einzelner Städte oder der ganzen Erde angedeutet. Doch damit nicht genug. Etliche Nutzer haben das grüne Männlein nun sogar als Profilbild und kommentieren fleißig alle Videos, die mit dem Alien-Meme erstellt werden. Die Herkunft des Trends scheint jedoch, wie so oft, rätselhaft.

Alien-Meme auf TikTok: Originalvideo aus 2006?

Das „Speaking Alien Meme“ von TikTok basiert wahrscheinlich auf einem YouTube-Video, das im Jahr 2006 von dem Kanal „k9oggy“ hochgeladen wurde und den Titel „funny alien meme for your mobile phone“ trägt. Allerdings hat das 18 Jahre alte Video eine ganz andere Tonspur.

Wie kam das Video nun auf TikTok? Eine Suche auf der Plattform fördert einen Kanal zutage, der „purple_alien_lover“ heißt. Dieser postete am 26.06.2024 erstmals ein Video, indem er das originale Alienvideo in veränderter Form und in einer lila Farbe einen Song singen ließ. Daraufhin folgten etliche weitere Videos mit dem lila Alien auf seinem Kanal. Das bekannteste Video hat über 1,7 Millionen Aufrufe.

Möglicherweise ist durch diesen Kanal das Meme wieder populär geworden und wurde von anderen TikTok-Nutzern entdeckt. Wie es scheint, ist der Urheber des Trends in seiner aktuellen Form ein Kanal namens „erwinfc05“. Er ließ das grüne Alien mit einer seltsamen Fantasiesprache verschiedene Bilder der Erde in Google Maps kommentieren.

Wie es scheint, hat sich von dort aus der Trend verselbstständigt. Mittlerweile gibt es immer mehr Videos, in denen das Alien vorkommt. Teilweise auch mit veränderter Tonspur. Zudem wird das Alien von unzähligen Nutzern als Profilbild verwendet. Solche viralen Momente sind aber keine Seltenheit auf der schnelllebigen Plattform.

Passend dazu: Was ist der "Very Demure"-Trend?

Wie entstehen Trends auf TikTok?

Trends auf TikTok entstehen häufig spontan, meist durch eine Kombination aus eingängiger Musik, visuellen Effekten oder humorvollen Inhalten. Ein einzelnes Video kann durch die Plattform-Algorithmen schnell an Reichweite gewinnen, wenn es von genug Nutzern geteilt, geliked oder kommentiert wird. Sobald ein Video eine kritische Masse an Aufrufen erreicht, wird es oft von anderen Nutzern aufgegriffen, die es kopieren oder mit ihrem eigenen kreativen Spin versehen. TikTok-Trends leben von dieser schnellen und viralen Nachahmungskultur. So entstehen oft internationale Phänomene innerhalb von Tagen oder sogar Stunden. Durch die Schnelllebigkeit von Inhalten auf TikTok lässt sich im Nachhinein oft gar nicht mehr nachvollziehen, woher ein gewisser Trend kam.