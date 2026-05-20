Nach dem Tod von Alexander Held ändert das ZDF in Erinnerung an den beliebten Schauspieler das Programm. Zur Primetime läuft "München Mord: Das Kamel und die Blume". "Stralsund"-Episoden sind ebenfalls zu sehen. Außerdem gibt es unausgestrahlte Folgen beider Krimireihen.
Das ZDF hat sein Programm nach dem Tod von Alexander Held (1958-2026) kurzfristig angepasst. Wie am Dienstag (19. Mai) bekannt wurde, starb der Schauspieler am 12. Mai 2026 im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit - 12 Jahre nach seiner Ehefrau Patricia. In Gedenken an den beliebten Darsteller reagiert der Sender mit einer Programmänderung. Auch Schauspieler-Kollegen trauern um Alexander Held.