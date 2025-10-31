Alexander Gauland: AfD-Gründer gegen „CDU-Zerstörung“

AfD-Gründer Alexander Gauland distanziert sich von Forderungen aus seiner Partei, die CDU zerstören zu wollen. Der AfD-Ehrenvorsitzende war jahrzehntelang selbst Christdemokrat.
AfD-Gründer Alexander Gauland stellt sich gegen Forderungen aus seiner Partei, auf ein Ende der CDU hinzuarbeiten. „Ich bin jedenfalls ganz gegen den Versuch, die CDU zu zerstören“, sagte er im Podcast „Machtspiel“ der „Neuen Zürcher Zeitung“ und der „Brost-Stiftung“. „Ja, da hat es mal eine Bemerkung gegeben, nicht von mir aber von anderen, das halte ich für falsch“, sagte Gauland. Auf die Nachfrage, warum, sagte er: „Weil das kein Weg ist. Wir wollen eine andere Politik, wir wollen keinen anderen Staat“.