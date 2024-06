Akram Khans „Dschungelbuch“: Die Klimakrise tanzt mit, wenn Mogli auf der Flucht ist

1 In Akram Khans „Jungle Book reimagined“ haben Tiere eine verlassene Stadt übernommen. Foto: Schlossfestspiele/Ambra Vernuccio

Ein „Dancical“ sei sein „Jungle Book reimagined“, sagt der Choreograf Akram Khan. Zu sehen ist das Familienstück, das in Zeiten der Klimakrise spielt, bei den Schlossfestspielen in Ludwigsburg. Ab welchem Alter ist es für Kinder empfohlen?











Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ kennen die meisten als Zeichentrickfilm. Auch Akram Khan machte früh mit dem Streifen aus den Disney-Studios Bekanntschaft und erinnert sich bestens daran: „Ich hatte als Kind sehr viele Cartoons gesehen, aber Mogli war die erste Hauptfigur, die aussah wie ich – eine Person of Colour.“ Der 1974 in London Geborene, der durch die Wurzeln seiner Familie in Bangladesch schon als Kind mit dem Kathak-Tanzstil in Verbindung kam, durfte als Zehnjähriger dann selbst diese Rolle auf der Bühne übernehmen.