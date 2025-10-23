„AfD achtet darauf, wer sie vertritt“: Verurteiltes Mitglied tritt aus

Im Bodenseekreis saß ein wegen Bedrohung und unerlaubtem Waffenbesitz verurteilter Mann bis vor Kurzem im Vorstand der AfD. Nun ist er auf Druck der Partei ausgetreten.
Der verurteilte Philipp R. ist kein Mitglied der AfD mehr, von seinen Ämtern ist er zurückgetreten. Das teilte der Kreisverband Bodenseekreis der Partei Anfang der Woche mit. Philipp R. sei „als Beisitzer des AfD Kreisverbandes Bodenseekreis und Vorsitzender des AfD Ortsverbandes Mitte zurückgetreten und hat die Partei verlassen“, heißt es.