Änderung im Stuttgarter Nahverkehr: Neue Busverbindung als Ausweichstrecke bei S-Bahn-Sperrungen?

Verbesserung im ÖPNV-Angebot: Die Buslinie 205 soll von Schmiden bis nach Hofen verlängert werden. Sinnvoller Lückenschluss und neue Anbindung an die Stadtbahnlinien der SSB.
Vom Max-Eyth-See mit dem Bus direkt bis zum Bahnhof nach Waiblingen – das soll im kommenden Jahr möglich werden. Der Stuttgarter Gemeinderat hat die Mittel für die Verlängerung der Buslinie 205 aus dem Rems-Murr-Kreis bereit gestellt. So wird nicht nur eine bestehende Lücke im Netz geschlossen, sondern auch neue Anbindungen an die Stadtbahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) geschaffen.