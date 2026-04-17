Nach 20 Jahren verlässt Barbara Günther (SPD) den Gerlinger Gemeinderat. Sie verweist dabei auf wachsenden Druck in der Politik – bleibt aber ehrenamtlich weiter aktiv.
Gehörig geschrumpft ist die SPD-Fraktion, seit Barbara Günther Anfang 2006 zum ersten Mal in den Gemeinderat von Gerlingen eingezogen ist. Damals saßen noch vier Sozialdemokraten im Gremium. Inzwischen zählt die Fraktion noch zwei. Und die sind, nachdem Günther am Mittwoch nach mehr als 20 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, wie bei der Union ausschließlich männlich: Neben Jürgen Fritz agiert künftig der 62-jährige Ulrich Sailer, der für Günther nachrückt.