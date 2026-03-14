Konsequent gegenüber Verfassungsgegnern und dialogbereit gegenüber Menschen – mit dieser Linie fährt die Stadt Sindelfingen einen ausgewogenen Weg, findet Redakteur Martin Dudenhöffer.
Mit dem Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan kamen in den vergangenen Jahren auf dem Sindelfinger Marktplatz Tausende von Menschen zusammen, um gemeinsam das Fastenbrechen zu begehen. Nach dem Verzicht von Stadtverwaltung, OB und Gemeinderat, am diesjährigen „Iftar“ teilzunehmen und einem offenbar unzureichenden Verkehrs- und Sicherheitskonzept der Veranstalter zogen am Dienstag auch die drei Veranstalter die Reißleine und sagten das Fest ganz ab.