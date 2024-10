In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um den Sendeplan der vierten Staffel von 7 vs. Wild und was Sie in den kommenden Wochen erwartet.

Die vierte Staffel der beliebten Survival-Serie 7 vs. Wild ist gestartet, und die Spannung könnte nicht größer sein. Fans weltweit fiebern mit, wie sich die sieben Teilnehmer in der Wildnis behaupten. Doch wann genau erscheinen die neuen Folgen?

Wann erscheint die nächste Folge von 7 vs. Wild?

Die nächste Folge von Staffel 4 der Survival-Show 7 vs. Wild wird am Freitag, dem 04. Oktober 2024, um 0:00 Uhr auf Amazon Freevee veröffentlicht. Alle Folgen der Staffel stehen dort kostenlos zur Verfügung, solange Sie einen Amazon-Account haben. Alternativ wird die Serie auch auf YouTube zu sehen sein, jedoch erst ab dem 14. Oktober 2024. Dann immer montags und donnerstags um 18:00 Uhr.

Wo können Sie die neuen Folgen von 7 vs. Wild sehen?

Amazon Freevee ist der erste Ort, an dem die neuen Folgen erscheinen. Wer die Survival-Abenteuer frühzeitig sehen möchte, sollte sich hier einschalten. Der YouTube-Kanal wird erst 10 Tage später mit der Ausstrahlung beginnen, was einige Fans dazu veranlasst, die Serie doppelt zu verfolgen – auf beiden Plattformen. Amazon Freevee bietet den Vorteil, dass alle Folgen direkt um Mitternacht verfügbar sind, während YouTube-Zuschauer sich bis zum Abend gedulden müssen.

Wann kommen die neuen Folgen von 7 vs. Wild?

Die Episoden der vierten Staffel erscheinen auf Amazon Freevee immer dienstags und freitags, was den Fans eine regelmäßige Dosis Spannung garantiert. Auf YouTube werden die Folgen jedoch montags und donnerstags veröffentlicht, jeweils um 18:00 Uhr. Hier ist der detaillierte Sendeplan für die kommenden Wochen:

Folge Veröffentlichungsdatum auf Amazon Freevee Veröffentlichungsdatum auf YouTube Folge 1 01.10.2024 14.10.2024, 18:00 Uhr Folge 2 04.10.2024 17.10.2024, 18:00 Uhr Folge 3 08.10.2024 21.10.2024, 18:00 Uhr Folge 4 11.10.2024 24.10.2024, 18:00 Uhr Folge 5 15.10.2024 28.10.2024, 18:00 Uhr Folge 6 18.10.2024 31.10.2024, 18:00 Uhr Folge 7 22.10.2024 04.11.2024, 18:00 Uhr Folge 8 25.10.2024 07.11.2024, 18:00 Uhr Folge 9 29.10.2024 11.11.2024, 18:00 Uhr Folge 10 01.11.2024 14.11.2024, 18:00 Uhr Folge 11 05.11.2024 18.11.2024, 18:00 Uhr Folge 12 08.11.2024 21.11.2024, 18:00 Uhr Folge 13 12.11.2024 25.11.2024, 18:00 Uhr Folge 14 15.11.2024 28.11.2024, 18:00 Uhr Folge 15 19.11.2024 02.12.2024, 18:00 Uhr Folge 16 22.11.2024 05.12.2024, 18:00 Uhr

Wie viele Folgen hat Staffel 4 von 7 vs. Wild?

Die vierte Staffel von 7 vs. Wild umfasst wahrscheinlich wie die vorangegangenen Staffeln insgesamt 16 Folgen. Die Länge der Episoden variiert, liegt aber in der Regel bei etwa 60 Minuten pro Folge. Dieses Format hat sich bei den Fans bewährt und bietet genügend Raum, um die Herausforderungen der Teilnehmer in der Wildnis detailliert zu zeigen.

Was erwartet Sie in den nächsten Folgen?

Die bisherigen Staffeln von 7 vs. Wild haben bereits gezeigt, dass die Herausforderungen immer größer und extremer werden. In Staffel 4 sind die Bedingungen härter als je zuvor, und die Teilnehmer müssen sowohl körperlich als auch mental ans Limit gehen. Die Wildnis ist unerbittlich, und nur die stärksten werden bestehen. Es bleibt spannend, wer sich behaupten kann und wer aufgeben muss.

Fazit

Wenn Sie die neue Staffel von 7 vs. Wild nicht verpassen wollen, sollten Sie den Sendeplan im Auge behalten. Mit regelmäßigen Episoden am Dienstag und Freitag auf Amazon Freevee und montags und donnerstags auf YouTube bietet die Serie kontinuierlich neue Abenteuer und spannende Momente. Bleiben Sie dran und erleben Sie, wer in Staffel 4 die Wildnis überlebt.