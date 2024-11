Wer hat 7 vs. Wild gewonnen? - Die Gewinner

1 Fritz Meinecke hatte dieses Mal eine besondere Rolle. Foto: (© Stuttgarter Nachrichten / YouTube / 7 vs. Wild)

Die vierte Staffel von 7 vs. Wild ist offiziell vorbei. Hier erfahren Sie, wer bis zum Schluss in der Wildnis durchgehalten hat.











Die vierte Staffel der Survival-Serie „7 vs. Wild“ brachte die Teilnehmer an die Grenzen ihrer körperlichen und mentalen Belastbarkeit. In der sogenannten Crashed-Edition standen die Kandidaten vor besonderen Herausforderungen in der winterlichen Wildnis Neuseelands. Am Ende der 14 Tage setzten sich vier Teilnehmer durch: Joe Vogel, Joey Kelly, FlyingUwe und Julia Beautx. Gemeinsam mussten sie als letzte Kraftanstrengung zum Abholungspunkt wandern, wo sie von Fritz Meinecke und seiner Crew in Empfang genommen wurden.