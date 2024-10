7 vs. Wild: Drehort von Staffel 4 auf Google Maps

1 Ganz in der Nähe wurden die Teilnehmer ausgesetzt. Foto: Philip Bird LRPS CPAGB / shutterstock.com

Erfahren Sie, wo Staffel 4 von 7 vs. Wild gedreht wurde und welche größeren Städte sich in der Nähe befinden.











Die vierte Staffel von 7 vs. Wild spielt in der beeindruckenden Landschaft Neuseelands, genauer gesagt in der Nähe des Lake Hāwea. Die nächstgrößere Stadt, Wānaka, ist bekannt für ihre zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Etwa eine Stunde entfernt liegt Queenstown, ein Zentrum für Abenteuertourismus mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Auch die Städte Cromwell und Arrowtown sind in rund 45 Minuten erreichbar und bieten Zugang zu Weinregionen sowie historischen Stätten. Diese Orte dienen als Ausgangspunkte für Besucher, die die unberührte Natur rund um den Lake Hāwea erkunden möchten.