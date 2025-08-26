Filderstadt wird 50. Wie turbulent es bei der Gründung zuging, erzählt einer der damals Beteiligten: Willi Wurster von der SPD.
„Eine Liebesheirat war es auf keinen Fall. Eher eine Vernunftehe.“ So beschreibt Willi Wurster die Gründung der Stadt Filderstadt vor 50 Jahren. Am 1. Januar 1975 schlossen sich die fünf ehemals eigenständigen Gemeinden Bernhausen, Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt und Sielmingen zu einer Stadt zusammen. Diese Fusion war Teil der großen Gemeindereform in Baden-Württemberg, bei der die Zahl der Kommunen von 3379 auf 1111 geschrumpft wurde. Im Westen entstand Leinfelden-Echterdingen, im Nordosten Ostfildern, und fürs mittlere Fildergebiet favorisierte die Landesregierung eben die Fünfer-Lösung.