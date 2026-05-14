30 Jahre 0711 Club: „Wir waren nie Berlin – vielleicht war genau das unser Vorteil“

Der Aufstieg des 0711 Clubs: Was vor 30 Jahren mit 50 Leuten im Club Prag begann, ist heute ein Imperium. Johannes Graf von Strachwitz über Mut, Visionen und die KI-Ära.
Johannes Graf von Strachwitz, den alle als Strachi kennen, ist einer, der die Stuttgarter Hip Hop-Szene von Anfang an geprägt hat. Das Studium an Hohenheim hing er gegen den Willen seiner Eltern an den Nagel und führte fortan die „Geschäfte“ hinter den Partys unter dem Label 0711. Ein Gespräch über Anfänge, Veränderungen und wie gut es ist, dass damals noch nicht alles gefilmt wurde.