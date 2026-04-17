Die Stuttgarter Unternehmerin Anna-Lisa Jung ärgert sich über die Wirtschaftspolitik der Regierung – und macht einen Gegenvorschlag. Dafür bekommt sie viel Zuspruch.
1000 Euro sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern steuerfrei auszahlen können. Mit diesem Vorschlag will die Bundesregierung die Wirtschaft hierzulande ankurbeln. In der Arbeitswelt selbst hat der Vorschlag keine Jubelschreie ausgelöst – er erweist sich eher als Rohrkrepierer. Unternehmer und Unternehmerinnen ärgert das Vorgehen von Union und SPD.