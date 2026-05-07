Zwischenfall in Emmendingen: Psychiatrie-Patient greift Mädchen an und verletzt Mann

Ein Patient des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen kehrt nicht von einem Ausgang zurück. Es kommt zu einem Zwischenfall.
Ein Patient des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen hat im Freiburger Umland versucht, einem Mädchen gewaltsam das Fahrrad zu entreißen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, passierte der Zwischenfall am Morgen des 23. April. Ein Passant sei dem Mädchen zu Hilfe gekommen, woraufhin der Mann ihn geschlagen und verletzt haben soll. Das Kind sei unverletzt geblieben.