Ende des Monats heißt es für vier Wochen ab in den Ersatzbus: Wie gelangen Pendler ab 24. Februar bei der Vollsperrung zwischen Waiblingen und Cannstatt ans Ziel?

Gott sei dank ist die S-Bahn gefahren – beim Streik des Nahverkehrs Anfang der Woche, bei dem die Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen kämpfte und die Stadtbahnen in Stuttgart nicht rollten, war das immer wieder von Pendlern zu hören. Da erwies sich die S-Bahn einmal mehr als wichtige Ader für die Mobilität zwischen dem Rems- und Murrtal sowie Stuttgart.

Umso belastender für Pendler, wenn diese wichtige Verkehrsader nicht bedient wird: Ende Februar steht erneut eine Vollsperrung an. Grund sind Arbeiten zum digitalen Knoten in Stuttgart. Von Dienstag, 24. Februar, 1.30 Uhr bis Mittwoch, 25. März, 1.30 Uhr wird die Waiblinger Dammstraße wieder zum Drehkreuz für den Ersatzverkehr – also ganze vier Wochen lang. Die Bauarbeiten liegen wie in der vergangenen Sperrung nicht in den Schulferien – die Faschingsferien sind dann bereits wenige Tage vorbei. Das heißt auch, viele Schüler müssen wieder in die Ersatzbusse steigen.

In den Stoßzeiten waren die Busse des Schienenersatzverkehrs teils übervoll. Foto: Eva Schäfer

In der Waiblinger Dammstraße starten die Ersatzbusse

Ähnlich wie bei der dreiwöchigen Vollsperrung im vergangenen Dezember ist die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S2 fallen in dem Zeitraum zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen aus, ebenso die S-Bahnen der Linie S3 zwischen Bad Cannstatt und Fellbach. Das heißt: Die Pendler aus dem Remstal müssen nach Stuttgart in Busse des Schienenersatzverkehrs steigen. In der Waiblinger Dammstraße starten wieder – wie für viele Pendler aus vorigen Sperrungen bekannt – die unterschiedlichen Ersatzbuslinien.

Die Buslinien sind erneut farblich gekennzeichnet, um die Orientierung zu erleichtern: Es gibt drei unterschiedliche Buslinien:

Direktbusse steuern Stuttgart ohne Zwischenhalt an

Die Busse der Linie S2E fahren zwischen Bad Cannstatt, Bahnhof, Position 3 und Waiblingen, Dammstraße mit Halt in Nürnberger Straße, Sommerrain und Fellbach

Busse der Linie S2X rollen zwischen Bad Cannstatt, Bahnhof, Position 2 und Waiblingen, Dammstraße ohne Zwischenhalt

Busse der Linie XEV fahren zwischen Stuttgarter Hauptbahnhof, Arnulf-Klett-Platz, Position 3 und Waiblingen, Dammstraße ohne Zwischenhalt.

Außerdem gibt es folgende Einschränkungen, wie der VVS mitteilt:

Die S2 verkehrt nur in den Abschnitten Schorndorf - Waiblingen und Bad Cannstatt - Filderstadt jeweils alle 30 Minuten.

Die S3 fährt nur in den Abschnitten Backnang - Fellbach und Bad Cannstatt - Flughafen/Messe jeweils alle 30 Minuten.

Die S4 fährt nur im Abschnitt Marbach - Schwabstraße.

Der RE1 fällt zwischen Aalen und Stuttgarter Hauptbahnhof aus.

Der MEX13 entfällt zwischen Waiblingen und Stuttgarter Hauptbahnhof.

Der MEX19 fällt ebenso zwischen Winnenden und Stuttgarter Hauptbahnhof aus.

Die Züge RE90/MEX90 werden zwischen Backnang und Stuttgarter Hauptbahnhof umgeleitet, die Halte in Winnenden, Waiblingen und Bad Cannstatt entfallen, es gibt Zusatzhalte in Marbach.

Der Ersatzverkehr ist in der VVS-App eingepflegt. Wer beispielsweise von Weiler/Rems nach Fellbach möchte, muss in Waiblingen in den Ersatzbus S2E in der Dammstraße steigen und kommt dann in Fellbach auf dem Bussteig 2 an – natürlich dauert das Ganze länger als mit der S-Bahn und ist aufgrund des Umstiegs aufwendiger. Infos auch unter www.s-bahn-stuttgart.de.