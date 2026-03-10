Fünf Kinder und Jugendliche rauchen in der S-Bahn und flippen völlig aus, als sie von einer 30-Jährigen darauf angesprochen werden. Die elfjährige Tochter muss alles mit ansehen.
Diesen Tag werden die 30-Jährige und ihre Tochter nicht so schnell vergessen: Am Montag waren die beiden gegen 11.45 Uhr in der S60 Richtung Weil der Stadt unterwegs. Während der Fahrt sollen die fünf bis sechs unbekannten Tatverdächtigen in der Bahn geraucht haben. Als die 30-jährige Rollstuhlfahrerin die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten angesprochen hat, soll sie in türkischer und russischer Sprache beleidigt worden sein. Das berichtet die Polizei. Zudem soll sie bespuckt, mit Sonnenblumenkernen beworfen sowie geschlagen worden sein.