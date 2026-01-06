Erst ein paar Tage im kalten New York City, dann ein entspannter Urlaub in der Sonne: John Legend und Chrissy Teigen haben die Feiertage für eine intensive Zeit mit ihren Kindern genutzt. Dabei standen zahlreiche Unternehmungen auf dem Programm.
Sänger John Legend (47) und Model Chrissy Teigen (40) haben über die Feiertage einen ausgiebigen Familienurlaub mit ihren Kindern Luna (9), Miles (7), Esti und Wren (beide 2) genossen. Auf einen Städtetrip folgte ein Strandurlaub. Einblicke davon postete das Promi-Paar in den sozialen Netzwerken.