Erst ein paar Tage im kalten New York City, dann ein entspannter Urlaub in der Sonne: John Legend und Chrissy Teigen haben die Feiertage für eine intensive Zeit mit ihren Kindern genutzt. Dabei standen zahlreiche Unternehmungen auf dem Programm.

Sänger John Legend (47) und Model Chrissy Teigen (40) haben über die Feiertage einen ausgiebigen Familienurlaub mit ihren Kindern Luna (9), Miles (7), Esti und Wren (beide 2) genossen. Auf einen Städtetrip folgte ein Strandurlaub. Einblicke davon postete das Promi-Paar in den sozialen Netzwerken.

Bootstour und Strandreiten Am Montag teilte Legend auf seinem Instagram-Account mehrere süße Schnappschüsse seiner vier Kinder. Auf dem ersten Foto posiert die ganze Familie fröhlich auf einer Treppe, wobei Legend den jüngsten Sohn Wren im Arm hält. "Ein wunderschönes Wochenende mit meinen Liebsten", schrieb der Sänger zu den Bildern.

Die Familie scheint jede Menge Spaß im Warmen gehabt zu haben, wie weitere Aufnahmen zeigen. So ist Legend mit der ältesten Tochter Luna und seinem ältesten Sohn Miles im Arm auf einem Boot zu sehen. Die Geschwister wurden auch beim gemeinsamen Reiten am Strand fotografiert. Zu guter Letzt fügte der stolze Papa noch zwei süße Fotos von Wren und Esti beim Spaziergang am Strand hinzu.

Viel Programm in New York City

Zuvor stand ein Besuch in New York City auf dem Programm. In einem Instagram-Posting vom 29. Dezember teilte der Sänger Fotos von der Zeit im Big Apple. "Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtswoche mit der Familie in New York", schrieb der "All of Me"-Interpret. "Chrissy und ich haben den Großteil unserer frühen Beziehung dort verbracht, und es war toll, all die Kinder mitzunehmen und die Stadt in der festlichsten Zeit mit uns zu genießen."

Am letzten Tag habe es sogar geschneit, wie auch ein Foto im Schnee beweist. In New York genoss die Familie den Fotos zufolge ebenfalls eine abwechslungsreiche Zeit - vom Besuch des Central Parks über das Bestaunen des großen Weihnachtsbaumes am Rockefeller Center bis hin zu einem Treffen mit dem Weihnachtsmann.

Schleim-Erlebnis zum Geburtstag

In New York feierte John Legend am 27. Dezember auch seinen 47. Geburtstag. Zu dem Anlass besuchte die Familie das "Sloomoo Institute", wie Chrissy Teigen mit einem Video verriet. Darin ist zu sehen, wie alle mit blauem Schleim übergossen werden.