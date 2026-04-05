Zwischen Schmerz und Erleichterung: Gabrielle Union trauert um ihren demenzkranken Vater

Gabrielle Union teilt mit, dass ihr Vater Sylvester, der an einer Demenz litt, verstorben ist. Die US-Schauspielerin berichtet, wie verwirrend es ist, tiefe Trauer und gleichzeitig auch eine gewisse Erleichterung zu verspüren.
Gabrielle Union (53) hat ihren Vater verloren. Die US-Schauspielerin, unter anderem bekannt aus "Girls United" und "Bad Boys II", verabschiedet sich auf Instagram mit einem bewegenden Beitrag. Sie teilt in einem Video alte Familenaufnahmen und Rückblicke auf Momente mit ihren Vater. Gleichzeitig deutet sie an, wie schwierig die vergangenen Jahre gewesen sein müssen. Ihr Vater Sylvester war an Demenz erkrankt.