Zwischen Remshalden und Schorndorf: Autorennen auf der B 29 – wurden weitere Fahrer in Gefahr gebracht?

Zeugen berichten von deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Spurwechseln auf der B 29 bei Remshalden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Spurwechseln sollen sich zwei bislang unbekannte Autofahrer am Mittwochabend auf der B 29 bei Remshalden ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz nach 21 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Schorndorf.