Zwischen Nellmersbach und Backnang: RP hält an B14-Ausbau bis 2030 fest – was für den Zeitplan spricht und dagegen

Tunnel, Brückeneinschübe und Viadukte liegen beim Ausbau der B14 zwischen Nellmersbach und Backnang im Plan. Doch Geologie, Kosten und Politik könnten alles verschieben.
Seit Jahren wälzen sich Bagger durch das Murrtal, stemmen Kräne neue Brücken in den Himmel und sprengen Fels für Tunnelröhren: Der Ausbau der Bundesstraße 14 zwischen Nellmersbach und Backnang-West ist ein Projekt der Superlative – mit einem Preiszettel von rund 460 Millionen Euro. Das Ziel: flüssiger Verkehr, weniger Lärm, mehr Sicherheit. Ein ehrgeiziger Zeitplan begleitet das Vorhaben: 2030 soll das neue Rückgrat des regionalen Pendlerverkehrs stehen.