Zwischen Entspannung und Partyfeeling: Diese zehn Tracks dürfen in keiner Sommer-Playlist 2026 fehlen

Ob große Pop-Rückkehr, Stadionhymne, Ohrwurm-Refrain oder lässiger Soundtrack für warme Abende: Diese zehn Songs liefern den passenden Sound für den Sommer 2026 - von Bruno Mars und Shakira bis Taylor Swift, Harry Styles und KitschKrieg.
Der Sommer 2026 braucht den passenden Soundtrack - und die Auswahl ist groß. Zwischen internationalen Pop-Schwergewichten, Dance-Vibes, Stadionmomenten und deutschsprachigem Sommer-Gefühl liefern diese zehn Tracks genau die Mischung, die eine gute Playlist braucht: eingängig, abwechslungsreich und bereit für lange Abende, Autofahrten, Festivals oder den Balkon.